Provincial Osorno acusa “sabotaje” en su contra y el clásico ante Deportes Puerto Montt está en jaque

Para este sábado está agendado en el estadio Rubén Marcos Peralta el clásico de la región de Los Lagos entre Provincial Osorno y Puerto Montt, duelo que se enmarca en la undécima fecha de la Segunda División Profesional.

Sin embargo, el enfrentamiento entre "toros" y "delfines" podría estar en riesgo, ya que el propio cuadro "lechero" reveló a través de redes sociales que a día de hoy aun no ha recibido autorización para la realización del partido.

En un comunicado compartido en redes sociales, el conjunto osornino detalló que "las autoridades convocaron a una reunión de coordinación el pasado viernes 23 de mayo, a la cual -y sin previo aviso- Carabineros de Chile no asistió. La Delegación Presidencial Regional, pese a mostrar buena disposición, declara no tener competencia directa. La Seremi de Seguridad afirma que la decisión depende del nivel central en Santiago, y desde Santiago simplemente no responden".

El "Provi" aseguró que "nadie se hace responsable, en un comportamiento que roza la desidia a todo nivel. La mañana de este martes 27 de mayo, en una situación que roza lo absurdo, Carabineros se presenta en el estadio y señala que este recinto 'no es apto', a pesar de que como club hemos cumplido rigurosamente con todos los requisitos en los plazos establecidos".

Pero eso no es todo, ya que el elenco sureño incluso se atrevió a hacer una grave acusación. "Hace ya dos semanas advertimos públicamente que había señales de un posible sabotaje hacia nuestro club. Esta falta de respuestas y decisiones concretas solo nos confirman esa sospecha. Las autoridades, con su actuar irresponsable y vergonzoso, están matando el fútbol en Osorno", indicaron en el escrito.

Por último, la institución apuntó que "lamentamos profundamente los inconvenientes que esto causa a nuestra fiel hinchada y a toda la comunidad osornina que ha apoyado con tanto compromiso. Exigimos respeto. Exigimos ser tratados como fútbol profesional. Exigimos respuestas".

(Imagen: @foto.crack)

