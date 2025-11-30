Promesa chilena en crisis: Pizarro sigue sin sumar minutos en la Ligue 1

El atacante no fue considerado por el técnico Didier Digard para el partido en que su equipo cayó por 1-0 ante Lille, por la 14ª fecha del campeonato francés.

Con esta exclusión, Pizarro suma seis encuentros consecutivos sin ser citado, acumulando apenas 26 minutos en cancha repartidos en dos partidos desde su llegada al club galo. El juvenil formado en Colo Colo, considerado una de las promesas del fútbol chileno, se mantiene relegado en un equipo que no ha podido encontrar regularidad en la liga.

El resultado dejó a Le Havre en la 14ª posición con 14 puntos, apenas tres por encima de la zona de descenso, lo que mantiene a la escuadra en alerta de cara a los próximos compromisos. El próximo desafío del equipo será el domingo a las 13:15 horas, cuando reciban al Paris FC, en busca de recuperar terreno en la tabla y mejorar su situación en la Ligue 1.

PURANOTICIA