Programación de las semifinales de la Copa de la Liga: la acción comenzará este miércoles

La Copa de la Liga 2026 entra en su recta final y esta semana vuelve la acción de la competencia con el desarrollo de las semifinales.

Todo arrancará este miércoles 8 de julio, cuando Unión La Calera reciba a Coquimbo Unido a las 19:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán.

En tanto, el jueves 9 Ñublense se enfrentará con O'Higgins a las 19:00 horas en el estadio Nelson Oyarzún.

Ya el fin de semana se jugarán los partidos de vuelta, donde el domingo los "piratas" recibirán a los "cementeros" a las 15:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que a las 20:00 de esa jorada los celestes se medirán con los chillanejos en El Teniente de Rancagua.

Consignar que la Copa de la Liga 2026 entrega al campeón el cupo a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3.

PROGRAMACIÓN

Miércoles 8 de julio

19:00 horas, Unión La Calera vs. Coquimbo Unido, estadio Nicolás Chahuán.

Jueves 9 de julio

19:00 horas, Ñublense vs. O'Higgins, estadio Nelson Oyarzún.

Domingo 12 de julio

15:00 horas, Coquimbo Unido vs. Unión La Calera , estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

, estadio Francisco Sánchez Rumoroso. 20:00 horas, O'Higgins vs. Ñublense, estadio El Teniente.

PURANOTICIA