Programación de las semifinales de la Copa de la Liga: la acción comenzará este miércoles

Esta semana comienzan los duelos de ida y vuelta entre Unión La Calera, Coquimbo Unido, Ñublense y O'Higgins para definir a los finalistas del torneo.
La Copa de la Liga 2026 entra en su recta final y esta semana vuelve la acción de la competencia con el desarrollo de las semifinales.
Todo arrancará este miércoles 8 de julio, cuando Unión La Calera reciba a Coquimbo Unido a las 19:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán.
En tanto, el jueves 9 Ñublense se enfrentará con O'Higgins a las 19:00 horas en el estadio Nelson Oyarzún.
Ya el fin de semana se jugarán los partidos de vuelta, donde el domingo los "piratas" recibirán a los "cementeros" a las 15:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que a las 20:00 de esa jorada los celestes se medirán con los chillanejos en El Teniente de Rancagua.
Consignar que la Copa de la Liga 2026 entrega al campeón el cupo a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3.
Miércoles 8 de julio
Jueves 9 de julio
Domingo 12 de julio
PURANOTICIA