Problemas físicos marginan a Bruno Barticciotto de amistoso entre Talleres e Independiente

Nada de bien lo está pasando Bruno Barticciotto en esta temporada 2026. El delantero chileno continúa sufriendo con por problemas físicos y ahora, se perderá los trabajos de intertemporada con Talleres de Córdoba.

Hugo García, periodista de La voz del Interior, publicó en su cuenta de X que el atacante nacional "no fue incluido en la delegación que viajó a Buenos Aires".

"Estuvo entrenando diferenciado en los últimos días. Tuvo algunas molestias en la parte más dura de la pretemporada", añadió en la publicación.

Además, otros jugadores como Guido Herrera, Juan Sebastián Sforza, Mateo Cáceres, Martín Río y Matías Catalán entrenan por su cuenta mientras se define su futuro y ninguno de ellos fue considerado en el amistoso de este fin de semana con Independiente de Avellaneda.

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