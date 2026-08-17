Igor Lichnovsky en su presentación como nuevo jugador de la U asegura que "a mis 32 años, estoy en un gran nivel"

A pesar de que arribó la semana pasada a Santiago y fue oficializado, recién este lunes Igor Lichnovsky fue presentado formalmente como nuevo refuerzo de Universidad de Chile.

En conferencia de prensa, el defensa nacional se refirió a las razones que lo llevaron a dejar el club hace 12 años: "Si no hubiese sido necesario irme de la U, no lo habría hecho nunca, pero hay motivos futbolísticos, motivos económicos. Yo me fui a los 20 años. Cuando tenía 25, recuerdo que ya estaba hablando para darme una vuelta y solo mi familia más cercana me apoyaba para que yo viniera a la U".

"Si bien en mi juventud no tuve toda la participación que quería, hoy, a mis 32 años, estoy en un gran nivel, un nivel que no solo se verá dentro de la cancha, sino también fuera de ella", añadió.

Consultado por el Superclásico ante Colo-Colo que se disputará este domingo en el Estadio Nacional, el zaguero sostuvo: "El partido más importante siempre es el que viene, en este caso es Colo-Colo, y lo vamos a afrontar sabiendo la responsabilidad que tenemos como club grande, y por supuesto porque es un clásico".

Por último, Lichnovsky comentó la opción de ser citado ante el 'Cacique': "Estoy disponible y listo. Creo que no hay dudas del rendimiento y de lo que uno puede hacer, pero está el tema físico; hace dos meses que no me pego un sprint de 50 metros. Esos son los riesgos que van más allá de cómo me siento y de lo que puedo rendir. El cuerpo técnico tomará la decisión".

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