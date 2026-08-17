Elche de Lucas Cepeda debutó en La Liga de España con un empate ante el Deportivo La Coruña

Lucas Cepeda estuvo presente en el empate 1 a 1 entre Elche y Deportivo La Coruña, en el marco de la primera fecha de La Liga que tenía de regreso al elenco blanquiazul después de ocho años de ausencia.

El chileno comenzó el partido desde la banca y fue testigo de cómo el dueño de casa se puso en ventaja gracias a una conquista del incombustible delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (20'), desatando la euforia del público en el estadio Municipal de Riazor.

No obstante, en el complemento y con el atacante criollo en cancha desde el minuto 60, el conjunto ilicitano emparejó las cifras con una anotación de Marc Aguado (75').

El formado en Santiago Wanderers, en tanto, protagonizó un par de acciones ofensivas de su equipo (78' y 83'), pero no generó mayor peligro en campo contrario.

Así y todo, recibió una evaluación positiva de la prensa. "Se esperaba su presencia en el once. Entró en la segunda parte y se mostró atrevido. Tras el empate, tuvo una ocasión con un disparo lejano. No le tembló la pelota", indicó Diario AS.

Cabe señalar que Elche volverá a ver acción este domingo cuando visite al FC Barcelona, vigente campeón del torneo, desde las 15:30 horas.

(Imagen: @elchecf)

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