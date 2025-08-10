Primera B: Antofagasta goleó a Cobreloa y privó a los loínos de subirse a la punta

En el marco de la vigésima fecha de la Liga de Ascenso, Deportes Antofagasta aprovechó su condición de dueño de casa y goleó por un contundente 3-0 a Cobreloa en el estadio Calvo y Bascuñán.

La escuadra puma dominó ampliamente a su rival y a los 22 minutos se puso en ventaja con un golazo de Andrés Souper, quien enganchó dentro del área, dejó pagando a tres rivales y abrió la cuenta con un tiro ajustado al palo.

Cuando se cumplió la media hora de partido, Christian Bravo envió un centro desde el sector derecho y con una increíble volea de Richard Paredes, los antofagastinos aumentaron las diferencias.

Sobre el final del cotejo, Tobías Figueroa (83') capturó un balón suelto y en la puerta del arco anotó el definitivo 3-0 que le permitió al elenco albiazul escalar hasta la sexta ubicación con 28 puntos.

Con este resultado, los loínos cortaron una racha de tres victorias consecutivas y desaprovecharon la oportunidad de alcanzar a los líderes del torneo Deportes Copiapó, Santiago Wanderers y San Marcos, estancándose en el quinto lugar con 30 unidades, tres menos de los punteros.

Deportes Antofagasta volverá a la acción el próximo domingo a las 12:30 horas para enfrenar a Deportes Recoleta. Por su parte, Cobreloa visitará a Magallanes a partir de las 15:00 del mismo día.

PURANOTICIA