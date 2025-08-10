Primera B: Antofagasta goleó a Cobreloa y privó a los loínos de subirse a la punta

Con este resultado, los loínos cortaron una racha de tres victorias consecutivas y desaprovecharon la oportunidad de alcanzar a los líderes del torneo Deportes Copiapó, Santiago Wanderers y San Marcos, estancándose en el quinto lugar con 30 unidades, tres menos de los punteros.
En el marco de la vigésima fecha de la Liga de Ascenso, Deportes Antofagasta aprovechó su condición de dueño de casa y goleó por un contundente 3-0 a Cobreloa en el estadio Calvo y Bascuñán.
La escuadra puma dominó ampliamente a su rival y a los 22 minutos se puso en ventaja con un golazo de Andrés Souper, quien enganchó dentro del área, dejó pagando a tres rivales y abrió la cuenta con un tiro ajustado al palo.
Cuando se cumplió la media hora de partido, Christian Bravo envió un centro desde el sector derecho y con una increíble volea de Richard Paredes, los antofagastinos aumentaron las diferencias.
Sobre el final del cotejo, Tobías Figueroa (83') capturó un balón suelto y en la puerta del arco anotó el definitivo 3-0 que le permitió al elenco albiazul escalar hasta la sexta ubicación con 28 puntos.
Con este resultado, los loínos cortaron una racha de tres victorias consecutivas y desaprovecharon la oportunidad de alcanzar a los líderes del torneo Deportes Copiapó, Santiago Wanderers y San Marcos, estancándose en el quinto lugar con 30 unidades, tres menos de los punteros.
Deportes Antofagasta volverá a la acción el próximo domingo a las 12:30 horas para enfrenar a Deportes Recoleta. Por su parte, Cobreloa visitará a Magallanes a partir de las 15:00 del mismo día.
