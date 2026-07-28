Primer futbolista de Cabo Verde en jugar en Chile respalda la llegada de Vozinha: "También elegiría a Colo-Colo"

El inminente fichaje de Vozinha en Colo-Colo ha generado toda una expectación, debido a la notoriedad que alcanzó el arquero por su destacada actuación con Cabo Verde en el Mundial 2026.

Uno que se refirió a su arribo al "Cacique" fue su compatriota Adriano Custodio Mendes, quien fue el primer futbolista del país africano y primer caboverdiano en jugar en Chile, primero en 1991 en Santiago Wanderers y en 1995 en Deportes Iquique.

"Vozinha no llega a un fútbol fácil, pero él demostró que está capacitado para jugar en cualquier fútbol. Después de su gran actuación en el Mundial, supongo que recibió muchas ofertas, pero por algo eligió a Colo Colo. Si yo estuviera en su lugar, también elegiría Chile y, por supuesto, a Colo-Colo", reconoció el otrora volante en diálogo con TNT Sports.

"Si él eligió a Colo-Colo, es porque sabe muy bien a dónde llega, sabe lo que le espera y sabe que está preparado para responder. De eso no tengo duda", añadió.

Además, aseguró que la experiencia le permitirá al golero de 40 años adaptarse rápidamente al balompié nacional: "Quizás le cueste un poco adaptarse a las costumbres que tienen en Chile, la comida, como me pasó a mí, pero dentro de la cancha no creo que vaya a tener problemas de adaptación porque ya es un jugador con un recorrido importante".

Sobre su paso por Chile, recordó: "Me tocó llegar a un equipo que no estaba bien (Wanderers) y tuvimos la mala suerte de descender. En lo personal, las cosas no salieron bien, pero a veces uno no busca lo personal, sino lo colectivo. Mi contrato fue por siete meses. Tuve la oportunidad de seguir por dos años más, pero no se dio. Si nos hubiésemos salvado del descenso, la situación habría sido diferente y yo me habría quedado más tiempo jugando en Chile".

Finalmente, declaró que: "Agradecido del pueblo chileno. La verdad es que me trataron muy bien tanto en Santiago Wanderers como en Iquique; yo fui muy feliz en Chile".

(Imagen: Mexsport)

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