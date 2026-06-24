Presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP explica sanción a Javier Correa: "Hubo una clarísima ofensa al árbitro Gamboa"

El presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Exequiel Segall, defendió el actuar del organismo que sancionó con cuatro partidos a Javier Correa, luego de sus fuertes críticas al árbitro Nicolás Gamboa después de la derrota de Colo-Colo ante Huachipato por Copa de la Liga.

En diálogo con radio Cooperativa, explicó que la gran diferencia con otros casos similares que se han dado en el fútbol chileno, es que el atacante argentino fue denunciado, lo que cambia completamente el panorama.

"Hay que ser categórico y yo les pido el máximo rigor profesional, porque realmente mueve a una confusión al decir que otros no fueron sancionados... Marcelo Díaz, Jorge Almirón, el director técnico de Universidad Católica (Daniel Garnero), que también se habla de él... no fueron denunciados. Y si no son denunciados, mal pueden ser sancionados", sostuvo el abogado.

En esa misma línea, el jurista subrayó que "para que se pueda sancionar tiene que existir una denuncia, que es lo que hizo en este caso el señor Gamboa. Si los que se pudieron sentir ofendidos en relación a Marcelo Díaz, Jorge Almirón y unos cuantos más no denunciaron, no es resorte del órgano jurisdiccional".

Segall insistió en que el ariete del "Cacique", "fue sancionado por la denuncia del árbitro Gamboa. El tribunal declaró inadmisible y no fue tramitada siquiera la denuncia que presentó el Sindicato, porque el Sindicato no es sujeto activo frente al tribunal. El Sindicato perfectamente tiene eso claro y, sin embargo, insisten, no sé por qué razones, con interponer una denuncia ante nuestro tribunal, siendo que ellos no pueden hacerlo".

Por último, el letrado expuso que en el caso de Correa "no hay injuria, pero sí hubo una clarísima ofensa al árbitro Gamboa por todo el contexto, por todos los dichos que son por todos conocidos".

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