Presidente del SAU responde a denuncia de Roberto Cereceda: "El único responsable de lo que hoy pasa en el club soy yo"

Como si la compleja realidad económica del club no fuera suficiente problema, en los últimos días, San Antonio Unido sumó un nuevo inconveniente luego de que Roberto Cereceda -quien se desvinculó hace unas semanas de la institución- denunciara una situación que afectaría a algunos integrantes del cuadro lila.

A través de redes sociales, el exseleccionado nacional acusó a Valentin Benet, uno de los controladores del SAU, de no pagar los arriendos ni gastos comunes de jugadores argentinos que el aludido habría traído.

"Eso no se hace, amigo. Eres un poco hombre: anda y da la cara. Responde", indicó el "Eléctrico".

Sin embargo, sus dichos encontraron una dura respuesta del presidente del conjunto sanantonino, Guillermo Lee, quien por medio de una carta reconoció que el equipo "está viviendo una batalla de vida o muerte. Quizás pasa por uno de sus peores momentos en los últimos 30 años, y debo asumir la responsabilidad personal de ello. Por eso, lo primero es ofrecer mis disculpas públicas a cada hincha de este club y a todos los que sienten cariño por el fútbol".

"Estamos dentro de una crisis que arrastra la Segunda División desde hace años. Con franqueza lo reconozco: tal vez fui uno de los responsables al intentar darle un estatus distinto, sin asumir a tiempo que existen problemas estructurales de fondo", sumó el dirigente.

Con respecto a Cereceda, el empresario señaló que el carrilero zurdo "lleva más de dos meses sin presentarse a entrenar, no ha presentado su renuncia y ha compartido información equivocada en redes sociales".

En cuanto a Benet, el mandamás de la escuadra de la región de Valparaíso aclaró que "él no es ni ha sido accionista ni director del club. Ha sido, más bien, un amigo valiente que trató de ayudarme a sacar este buque adelante, sin recibir nunca una remuneración. Incluso puso de su propio bolsillo durante meses para que el club pudiera seguir a flote. Por eso, los comentarios en su contra son injustos y malintencionados. Le ofrezco mis disculpas públicas por lo que ha tenido que vivir".

"El único responsable de lo que hoy pasa en el club soy yo. Lideré un proyecto que hoy está a la deriva, y eso ha significado que jugadores y trabajadores atraviesen un mal momento. No puedo ni quiero desmentirlo", agregó.

Por último, Lee aseguró que "hoy estamos en horas decisivas, esperando la llegada del tan necesario inversionista. En las próximas horas informaremos si las gestiones tienen éxito o no. Sea cual sea el resultado, yo asumiré personalmente las responsabilidades legales que correspondan por este momento que estamos atravesando".

