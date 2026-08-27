Presidente del Midtjylland deja en suspenso el futuro de Darío Osorio: “Hemos rechazado varias ofertas”

El presidente del Midtjylland, Claus Steinlein, abordó los rumores que han circulado sobre Darío Osorio, quien durante las últimas semanas ha sido vinculado con varios importantes equipos que estarían interesados en sus servicios.

En conversación con el portal Bold, el mandamás del cuadro danés reveló que le han bajado el pulgar a varios pretendientes tanto del chileno como de su compañero Franculino Djú por no alcanzar los montos esperados para sus ventas.

"Hemos rechazado varias ofertas por los dos jugadores. Lo hemos hecho porque el precio no era el adecuado", precisó el dirigente.

En esa misma línea, el timonel de los "lobos" indicó que "necesitamos obtener el precio que hemos fijado para los jugadores si queremos venderlos. Porque estamos hablando de dos jugadores con mucho talento".

Cabe recordar que según varios medios, el conjunto escandinavo fijó un piso de veinte millones de euros para adquirir el pase del formado en Universidad de Chile, quien fue recientemente vinculado al Bayern Múnich, el club más ganador de Alemania.

El sitio partidario FCBInside, señaló que los bávaros "enviaron ojeadores a varios partidos del atacante. Osorio es uno de los pilares del juego del FC Midtjylland. El Manchester City también ha seguido de cerca al habilidoso regateador en varias ocasiones".

De todas maneras, aclararon que "ni el Bayern Múnich ni el Manchester City se han puesto en contacto con los representantes del jugador este verano para negociar un traspaso. Otros clubes también tienen a Osorio en su lista de posibles fichajes, pero no está claro si se producirá una verdadera puja antes del cierre del mercado".

(Imagen: @fcmidtjylland)

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