Presidente del Comité Olímpico de Chile habló sobre unir Deporte y Cultura en Gobierno de José Antonio Kast

El jueves se realizó la Gala Olímpica de Chile, donde se distinguió a los mejores deportistas nacionales del año.

Antes de la premiación, el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, se refirió a su organización de cara al próximo Gobierno de José Antonio Kast, quien asumirá en 2026.

"Voy a reunirme con él en la primera semana de enero. También hay que esperar a que nombren al futuro ministro y quizás conversar con él. Yo sigo trabajando con este Gobierno de igual a igual. Lo más importante es que seguimos con el aval del Estado, a través del Gobierno que sea", expresó el timonel del COCh en conversación con radio ADN.

Consultado sobre la opción de que el Ministerio del Deporte se una con la cartera de Cultura, como lo ha planteado el presidente electo, sostuvo: "No me voy a meter en política, pero lo que sí quiero decir es que el presupuesto del deporte, en el último año, ha sido cuatro veces menor que el de cultura y en 2026 será cinco veces menor. No estoy compitiendo con cultura, pero si realmente nivelamos la cancha y vemos que la cultura es tan importante como el deporte y así fundirnos, yo no tengo ningún problema".

En cuanto a la reunión que sostuvo con Kast, dijo: "Yo fui con cinco deportistas: Francisca Crovetto, Fernanda Valdez, Dusan Bonacic, Valentina González y Denisse Rojas. Más que nosotros hablar, ellos expusieron como deportistas de alto rendimiento cuáles son los dolores que tienen y qué necesitan".

