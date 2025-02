Presidente del Betis le da un espaldarazo a Manuel Pellegrini tras los malos resultados

Pese a que los fanáticos del Betis ya comenzaron a pedir la salida de Manuel Pellegrini de la banca, debido a los últimos malos resultados en esta irregular campaña, en la dirigencia del cuadro verdiblanco siguen respaldando al técnico chileno.

Ahora fue el presidente del conjunto sevillano, Ángel Haro, quien manifestó su total confianza en el DT nacional, aunque dejó un contundente mensaje contra la estrategia implementada en los encuentros, todo previo al duelo de este jueves ante el Gent en Bélgica, por los playoffs de la Conference League.

"Está siendo un año irregular, y es verdad que esto es una competición diferente. Ya el margen de error no lo tenemos, tampoco lo tenemos en La Liga, y ahora hay que dar el do de pecho porque todos los partidos que tengamos de aquí en adelante son prácticamente finales. ¿Cómo me tomé la derrota en Vigo? Pues mal, como cualquier bético, después de irnos 0-2 en el descanso, todo parecía que iba a ser un partido placentero y nos remontaron. Obviamente, no me gustó", comenzó diciendo el timonel del club a los medios españoles en el aeropuerto.

Sobre la relación con el "Ingeniero", sostuvo que "hay un diálogo fluido, fundamentalmente entre el director deportivo y el entrenador, nosotros también con el entrenador, y entre todos tenemos que poner todo lo que tengamos a nuestra disposición para cambiar un poco la dinámica y esa irregularidad que se viene repitiendo durante todo el año. Tenemos prácticamente un tercio de temporada y tenemos ahora una eliminatoria muy interesante, o sea que todavía podemos enmendar esta irregularidad que venimos acusando durante el año".

En esa misma línea, se mostró optimista de cara a los próximos partidos: "Hay una máxima en el mundo empresarial, que yo creo que es aplicable a todos los órdenes de la vida, que si haces lo mismo vas a tener los mismos resultados, entonces si tienes que modificar cosas, se tendrán que modificar".

"Son cosas que pasan, y ya le digo, a mí me gustaría jugar, pero yo no juego, y son ellos, con la ayuda nuestra, los que tienen que sacar el resultado. Ya no hay margen, es verdad que tenemos un partido de vuelta, pero no podemos hacer un mal partido porque nos podemos complicar claramente ya el pase a la siguiente ronda", sentenció.