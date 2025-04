Presidente de Universidad Católica recordó el quiebre de Nicolás Castillo en el club

Nicolás Castillo partió a fines del 2024 de Universidad Católica y de muy mala manera, pues el delantero nacional se fue lanzando duros dardos contra la dirigencia de Cruzados.



A pesar de que ya han pasado varios meses de la salida del atacante, el presidente reelecto del conjunto de la franja, Juan Tagle, recordó y se refirió al quiebre con el ariete.



"Me da mucha lástima cómo terminó esto, y sobre todo por algunas expresiones que él ha tenido después de que terminó, pero no me arrepiento de haberlo traído de vuelta, porque fue una decisión muy pensada y es lo que haríamos por otros jugadores de la casa que estuvieran pasando por lo mismo que pasó él", expresó el timonel de la UC en diálogo con DSports.



Sin embargo, pese al bajo rendimiento y de los problemas que tuvo el futbolista en el club durante la temporada pasada, el mandamás enfatizó que no se arrepiente de haberlo fichado.



"No me arrepiento de haber hecho algo que era razonable y era justo por un jugador de la casa: darle la oportunidad de que se recuperara y que jugara un año en Católica. Después de eso, entró a ser evaluado técnicamente como cualquier otro jugador", sostuvo.



Por último, Tagle explicó por qué el club no renovó el vínculo a Castillo para la temporada 2025: "La decisión de no ofrecerle una renovación de contrato fue una decisión absolutamente técnica, más allá de los problemas que hubo con él durante el año, lo que pasó después del Clásico Universitario, y otras situaciones que ocurrieron, pero en general, él siempre entrenó e intentó estar".

PURANOTICIA