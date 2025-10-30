Presidente de Peñarol se refirió a la situación de Brayan Cortés: "Mientras no me diga, no voy a avanzar nada"

El portero chileno termina su préstamo con el cuadro uruguayo a fin de año y el timonel del conjunto "carbonero", Ignacio Ruglio, se refirió al futuro del iquiqueño.
Brayan Cortés celebró su primer título en Peñarol de Montevideo al conquistar la Copa Uruguay tras la victoria por 2-0 ante Plaza Colonia.
El portero chileno termina su préstamo en el cuadro "carbonero" a fin de año, por lo que el Manya debe negociar con Colo Colo si es que pretende retener al iquiqueño.
El presidente del elenco charrúa, Ignacio Ruglio, se volvió a referir a la situación del golero nacional en conversación con Sport 890.
"No hay más nada con Brayan Cortés, no hemos hecho absolutamente nada. Por ahora no hemos hecho nada. Diego (Aguirre, el técnico) no me ha nombrado, él dirige la parte deportiva de Peñarol. Lo repetiré hasta el cansancio, bastantes batallas electorales me enseñaron a ver por dónde vienen los palos", expresó en Sport 890.
"Me escucharán repetirlo muy seguido: es Diego quien me dice anda atrás de este y no ha nombrado a Arezo ni Brayan Cortés. Mientras no me diga, no voy a avanzar nada", añadió.
PURANOTICIA