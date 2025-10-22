Presidente de Peñarol: "Habrá que negociar con Colo-Colo y con Brayan Cortés"

Brayan Cortés está viviendo un renacer en Uruguay. El portero chileno se ha convertido rápidamente en una de las figuras de Peñarol de Montevideo y es titular indiscutido en el equipo.

Por lo mismo, en el cuadro "carbonero" buscarían retener al golero chileno, quien se encuentra a préstamo hasta fin de año y, tras eso, debería regresar a Colo-Colo.

Frente a ese panorama, el presidente del conjunto charrúa, Ignacio Ruglio, se refirió al futuro del golero iquiqueño. En ese sentido, el timonel expresó en conversación con Tirando Paredes: "Tiene contrato hasta final de año y hay opción de compra, que podemos ejercer o no. Si Peñarol quiere quedarse con el jugador, habrá que negociar con Colo-Colo y con el jugador".

"No es el momento ahora de hablar de su negociación. Brayan Cortés tiene que concentrarse en los próximos dos campeonatos que nos estamos jugando. Esperemos que salgan bien. Entiendo que los portales chilenos necesitan información, es parte del juego. Pero ahora nosotros nos enfocamos en campeonar y después de eso ver como se arma el plantel el próximo año", añadió.

Consignar que para adquirir la carta de Cortés, Peñarol tendría que pagar cerca de 1,4 millones de dólares, aunque el elenco "Manya" buscaría negociar reducir el costo y pagarlo en cuotas.

