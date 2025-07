Presidente de Peñarol de Uruguay le respondió a Mosa tras catalogar de "ofertita" a propuesta de Brayan Cortés

Continúa la teleserie sobre la posible partida de Brayan Cortés de Colo-Colo a Peñarol de Uruguay. Ahora el presidente del cuadro charrúa, Ignacio Ruglio, le respondió a Aníbal Mosa, timonel de Blanco y Negro, quien tras el empate ante O'Higgins calificó la propuesta por el portero como una "ofertita"

"Llegó una ofertita. Yo no lo llamaría oferta, sino ofertita. La vamos a analizar el día miércoles en el directorio y ahí tomaremos una decisión. Voy a conversar con el entrenador. Pero la propuesta no nos llama la atención para nada", fueron las declaraciones del mandamás de la concesionaria que administra al elenco de Macul.

Ante esto, Ruglio sostuvo en diálogo con Sport890: "A veces, lo que decimos los presidentes no refleja lo que queremos que sepa el jugador y la otra parte. Prefiero manejarme por los datos que manejo a diario y no por lo que se dice mediáticamente. No tomamos las cosas textuales como se están diciendo, aunque a veces puede pasar que termina siendo así".

Además, agregó que ya fijaron un plazo para esperar una respuesta de Colo Colo: "Nosotros ya sabemos hasta cuándo podemos esperar al arquero y cuáles son las opciones que tenemos ante eso. En los tiempos que nos fijamos empezaremos a tomar decisiones. Durante esta semana lo iremos viendo. Si hubiese sido antes, mucho mejor. Pero a veces los tiempos de los clubes son así. Hay detalles que tienes que ver, el tema de los porcentajes, todo eso es parte del juego".

Por último, el timonel de Peñarol avisó a Brayan Cortés: "Lo que buscamos es que el arquero pueda venir y sea titular. Pero de ahí a que sea titular, ya lo define el entrenador".

