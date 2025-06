Presidente de Nacional de Montevideo ya le dice adiós a Vargas: "Las cosas no salieron"

La prensa uruguaya ya había adelantado que Eduardo Vargas no continuará en Nacional de Montevideo en el segundo semestre de 2025, debido a que el delantero chileno no cumplió con las expectativas en su arribo a principios de año proveniente de Atlético Mineiro de Brasil. Y ya es un hecho que no está en los planes.

Es que si bien tiene contrato con el club hasta diciembre de 2026, el propio presidente del Bolso, Ricardo Vairo, confirmó que ya están buscando negociar su salida, que tiene una cláusula cercana a los 400 millones de pesos chilenos, la cual es factor para destrabar su vínculo.

"Se está hablando con él, evidentemente las cosas no salieron", reconoció el timonel del conjunto charrúa sobre la situación de "Turboman".

Además, el dirigente añadió que "hay que esperar" y "no hay que ser ansiosos en esto".

En caso de concretarse su salida de Nacional, Vargas quedará como jugador libre y se abriría otra vez la opción para su regreso a Universidad de Chile.

PURANOTICIA