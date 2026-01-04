Presidente de Lanús reconoce interés concreto por jugador de la U

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, salió al paso de las versiones que circulaban en Argentina y Chile, y confirmó públicamente el interés del cuadro granate por Matías Sepúlveda, actual futbolista de Universidad de Chile y una de las piezas más versátiles del plantel azul.

En conversación con Radio La Red, el dirigente fue claro respecto a los pasos que pretende dar el club. “Seguramente la semana que viene vamos a tratar de avanzar por él, es un jugador importante”, señaló, dejando en evidencia que el interés no es solo exploratorio, sino que podría traducirse en gestiones formales en el corto plazo.

Russo profundizó en la evaluación que realizan desde Lanús, indicando que el futbolista cuenta con el respaldo tanto de la dirigencia como del cuerpo técnico. “La intención es traerlo. Es un jugador que nos interesa a nosotros y al cuerpo técnico. Hay que ver si nos podemos poner de acuerdo con el club y con el jugador”, explicó.

Matías Sepúlveda, conocido como el “Tucu”, ha cumplido distintas funciones en Universidad de Chile, desempeñándose tanto como volante como carrilero por la banda izquierda, lo que ha incrementado su valor dentro del mercado sudamericano y despertado el interés de clubes del extranjero.

No obstante, cualquier negociación deberá considerar que Sepúlveda mantiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta fines de 2026, factor que le otorga al conjunto laico una posición favorable en eventuales conversaciones y obliga a Lanús a presentar una oferta que satisfaga a todas las partes involucradas.

