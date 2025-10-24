Presidente de Lanús disparó por bus apedreado por hinchas y penal favorable a la U

El duelo entre Universidad de Chile y Lanús no sólo estuvo marcado por el polémico penal a favor de los azules que les permitió rescatar un agónico empate en el Estadio Nacional y dejar abierta la llave de semifinales de la Copa Sudamericana.

Es que antes del cotejo, hinchas del conjunto estudiantil apedrearon el bus del elenco argentino, pese a que el partido se jugó sin público en el reducto de Ñuñoa por la sanción de la Conmebol a la U por los incidentes ante Independiente en Avellaneda.

Por eso, el presidente del equipo granate, Nicolás Russo, manifestó toda su molestia y exigió castigos para la escuadra universitaria.

"Los vidrios cayeron sobre los jugadores, pero bueno… nada. Por suerte no pasó nada, esperemos se tomen los recaudos que corresponden, sobre todo porque había antecedentes antes del partido", expresó el timonel en conversación con TNT Sports.

Pero el directivo no se quedó ahí y agregó: "Había antecedentes, se juega sin público y siguen ocurriendo antecedentes… Realmente no lo entiendo. Después está lo del árbitro, esperemos tener árbitros para la revancha acorde de una semifinal".

Consignar que la revancha ente Lanús y Universidad de Chile se disputará el próximo jueves 30 de octubre, a las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.

