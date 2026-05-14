Presidente de la U. de Concepción abre las puertas para el regreso de "Nona" Muñoz: "Es uno de los DT que tengo como prioritario"

Universidad de Concepción no tiene tiempo que perder después de la sorpresiva salida de su entrenador, Leonardo Ramos, quien presentó su renuncia después de 48 días en el cargó y terminó firmando en Danubio de su país natal, Uruguay.

Por más sorprendente que parezca, el presidente del elenco penquista, Agustín Lorenzetti, admitió que le gustaría tener de regreso Cristian "La Nona" Muñoz, DT con el cual ascendieron este año desde la Primera B, se marchó de la institución hacia Palestino y fue cesado del conjunto árabe hace unas semanas.

"Es uno de los técnicos que yo tengo como prioritario para que venga. Es imposible no tener una gran relación por lo que vivimos el año pasado", admitió el mandamás del "Campanil" en conversación con Sabes Deportes.

El timonel "forero" destacó que "he tenido conversaciones con él a las 3 de la mañana sobre fútbol. Hay una situación particular que él terminó en Palestino hace poquito. Habrá que ver, pero me gustaría que pudiera venir por sobre otros que están en la mesa".

Cabe recordar que recientemente la UDEC quedó eliminada de la Copa de la Liga en fase grupos, mientras que en la Liga de Primera marcha en el 12° lugar con 14 puntos, cuatro por arriba de la zona de descenso.

PURANOTICIA