Ignacio Saavedra quedó descartado en la Roja para los partidos ante Portugal y Congo

Cuando faltan dos días para que enfrente a Portugal en Oeiras, Lisboa, por la fecha FIFA de junio, la Selección chilena sufrió una nueva baja.

La Roja dio a conocer este jueves que el volante Ignacio Saavedra sufrió una lesión en la práctica del miércoles, por lo que se perderá el duelo ante el combinado luso y también quedó descartado para el compromiso frente a República Democrática del Congo.

"El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Ignacio Saavedra (Rubin Kazan) sufrió un desgarro de isquiotibiales que impide su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos y, cuyo periodo de recuperación, supera los plazos de la presente convocatoria", sostuvo el elenco nacional a través de un comunicado.

"El jugador iniciará su tratamiento con el Cuerpo Médico de la Selección Chilena", añadió el combinado criollo en la misiva.

Consignar que esta es la tercera baja que sufre la Roja de cara a esta fecha FIFA de junio, tras la del defensa Matías Pérez (Lecce), quien fue liberado tras perder el vuelo, y la de Francisco Salinas (Coquimbo Unido), quien quedó al margen por lesión.

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