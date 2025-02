Presidente de la Fetech habla sobre la decisión de Federación Internacional de Tenis tras agresión sufrida por Garin

Este miércoles se escribió un nuevo episodio en la polémica derrota de Chile por Copa Davis ante Bélgica, serie marcada por la agresión sufrida por Cristian Garin en el duelo decisivo ante Zizou Bergs, situación que motivó a "Gago" a retirarse del encuentro luego de que el médico oficial hiciera caso omiso a sus reclamos.

A raíz de esto, la Federación de Tenis de Chile (FETECH) presentó un nuevo reclamo ante la Federación Internacional de Tenis (IFT, por sus siglas en inglés), órgano que decidió suspender el sorteo del Grupo Mundial I de la Ensaladera de Plata, hasta que se resuelva la controversia con el combinado criollo.

En horas de la tarde, mandamás del tenis local, Sergio Elías, señaló en conferencia de prensa que "estas agresiones están contempladas en el reglamento de la Copa Davis y dice claramente que cuando un jugador es agredido violentamente, con o sin intención, dependiendo del tipo de agresión, se procede a una sanción. En este caso, como la agresión fue bastante fuerte y eso produjo que el partido no se pudiera continuar jugando, procede la descalificación del jugador que provoca esta situación. Por lo tanto, en nuestra opinión, la aplicación que hizo el referí está mal hecha".

El dirigente remarcó también que "la explicación que me dan a mí es que el referí actuó en base a lo que le planteó el médico que determinó que Garin estaba en condiciones. Falso. No veo cómo un jugador, después de ser agredido, pueda seguir jugando ni menos en las circunstancias. Estamos convencidos que estamos actuando bien, dado que la ITF no aceptó nuestro reclamo, seguimos en la siguiente instancia y vamos a ver qué es lo que decreta este panel (Panel Independiente)".

Elías aclaró que "lo más importante es que nosotros estamos pidiendo lo que corresponde: la descalificación del jugador belga, el triunfo para Chile y que se juegue el quinto punto. Para nosotros es importante definir en cancha quién es el triunfador".

Por último, el directivo disparó en contra del propio Bergs y su padre, quienes en los días posteriores al incidente le bajaron el perfil a lo ocurrido y acusaron a Garin de exagerar el golpe.

"Me pareció poco decoroso que el padre o el propio jugador después de golpearlo y verlo en el suelo vengan a decir que exageró. Es cuestión de ver los videos. No sé qué entiende por exageración", sentenció en su alocución.

PURANOTICIA