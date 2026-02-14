Eduardo Vargas aborda el mal momento de la U tras nuevo empate sin goles

El empate sin goles entre Universidad de Chile y Palestino volvió a dejar sensaciones amargas en el cuadro azul, que sigue sin conocer la victoria en este inicio de la Liga de Primera y apenas suma dos puntos, manteniéndose en la parte baja de la tabla.

Tras el encuentro disputado en el estadio Municipal de La Cisterna, el delantero Eduardo Vargas enfrentó a los medios y reconoció el complejo momento del plantel. “Hay tristeza, porque actitud hay. Todos sentimos la camiseta y nos matamos por el compañero”, expresó el referente del Romántico Viajero.

Al analizar las razones del bajo rendimiento, Vargas apuntó directamente a la falta de gol. “No está queriendo entrar la pelota. Tuvimos ocasiones y fuimos dominadores del compromiso, pero debemos seguir trabajando y corrigiendo errores”, señaló el atacante, destacando que el equipo genera opciones pero no logra concretarlas.

En esa misma línea, “Turboman” salió en defensa del entrenador Francisco Meneghini, recalcando que el grupo confía en el proceso. “Nos estamos sintiendo bien y esperamos mejorar, porque estamos trabajando día a día”, afirmó, descartando problemas internos o falta de compromiso.

Ahora, Universidad de Chile buscará cambiar su presente el próximo domingo a las 20:30 horas, cuando reciba a Deportes Limache en el Estadio Nacional, con la obligación de sumar su primer triunfo del campeonato y comenzar a despejar las dudas.

PURANOTICIA