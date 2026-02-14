Pellegrini no baja los brazos y sueña con llevar al Betis a la Champions League

El entrenador chileno Manuel Pellegrini reafirmó que el gran objetivo del Real Betis es clasificar a la próxima Champions League, y aseguró que, pese a la distancia actual, el plantel mantiene intacta la ambición de recortar los siete puntos que los separan del cuarto lugar.

En conferencia de prensa previa al duelo ante Real Mallorca, el “Ingeniero” sostuvo que “cuando todavía quedan 45 puntos, siempre es factible”, remarcando que en el fútbol no se debe bajar los brazos mientras las matemáticas lo permitan.

No obstante, Pellegrini fue claro al señalar que el Betis no depende solo de sí mismo, ya que incluso ganando todos sus partidos, necesitaría tropiezos de rivales directos como Villarreal y Atlético de Madrid para alcanzar los puestos de privilegio.

Por lo mismo, el técnico enfatizó que la prioridad absoluta será La Liga, especialmente durante febrero, mes en el que el equipo no tendrá compromisos europeos. “La ambición y la exigencia es siempre llegar lo más arriba posible”, recalcó el estratega, apuntando a sumar la mayor cantidad de puntos posible en este tramo clave del campeonato.

Finalmente, Pellegrini salió al paso de las críticas contra Cédric Bakambu, destacando que el equipo es una de las delanteras más goleadoras del torneo y subrayando que el delantero cuenta plenamente con el respaldo del cuerpo técnico, cerrando así una jornada marcada por el optimismo y la convicción del técnico chileno.

