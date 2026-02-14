Cristian Insaurralde niega querer dejar Cobreloa y apunta a rumores internos

El delantero Cristian Insaurralde salió a desmentir los rumores que apuntaban a una eventual salida de Cobreloa, negando haber solicitado una indemnización o manifestado su deseo de dejar la institución. A través de una extensa publicación en redes sociales, el atacante aseguró que su compromiso con el club sigue intacto.

En su mensaje, el futbolista recordó su llegada a Calama en 2023, señalando que aceptó un salario inferior a sus pretensiones, incluso dejando a su familia en Argentina para reducir gastos, con tal de defender la camiseta del conjunto loíno.

Además, Insaurralde reveló que priorizó a Cobreloa por sobre ofertas económicamente muy superiores, incluyendo una desde Nacional, que disputaba la Copa Libertadores. “El salario era tres veces mayor, pero igual elegí quedarme”, afirmó, enfatizando su voluntad de continuidad en el club.

Uno de los puntos más sensibles de su declaración fue cuando aseguró que pagó de su propio bolsillo una comisión adeudada por el club a su representante, con el fin de poder firmar su contrato, agregando que hasta hoy sigue cumpliendo con ese compromiso económico, siempre con la intención de no perjudicar a la institución.

Finalmente, el atacante lamentó que se haya instalado la versión de que quiere irse del club, recalcando que volvió a Cobreloa incluso tras el descenso, rebajándose nuevamente el salario y asumiendo el costo personal de separarse otra vez de su familia. “Cualquiera puede pedir al club que rindan cuentas de lo que digo”, concluyó, defendiendo su actuar y reafirmando su lealtad al equipo.

