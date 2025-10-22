Presidente de Deportes Limache: "La denuncia de La Serena empaña nuestra tremenda campaña en Copa Chile"

Una nueva polémica se vive en el fútbol chileno en este tramo final de la temporada 2025. Es que Deportes La Serena denunció a Deportes Limache por supuestamente no cumplir con los minutos Sub 23 en el partido de vuelta de la semifinal de Copa Chile, donde el cuadro "tomatero" se impuso por un humillante 6-1 para meterse en la final del certamen.

El conjunto limachino ya salió al paso de la acusación a través de un extenso comunicado en sus redes sociales, y ahora el presidente del club, César Villegas, arremetió con todo contra el elenco granate.

"Cuando uno está en esta instancia y conoce la forma de proceder de algunos dueños de clubes, que están por detrás de los dirigentes, uno tiene que estar preparado y resguardado”, comenzó diciendo el timonel en conversación con radio ADN.

"Cuando me llamó Felipe Correa para comunicarme que iban a citar a Agustín Arce a la selección mayor, le dije: 'ningún problema, pero nosotros lo tenemos considerado para la semifinal con La Serena porque nos cumple minutos'. Entonces le pedí a mi administrativa que llamara a Ligas y que nos enviaran un correo de respaldo para que quedara constancia de que Agustín Arce, por estar en la selección adulta, nos iba a otorgar 65 minutos del minutaje Sub 23", añadió.

Además, agregó: "Tenemos ese mail de respaldo, porque sabíamos que esto podía pasar. Lo malo es que surge cuando el resultado en cancha fue abultado y no quedó ninguna duda. Esto viene a empañar un poco la tremenda campaña que realizamos en Copa Chile".

Por último, consultado sobre si ha tenido contacto con la dirigencia de La Serena, sostuvo: "Me comuniqué con el presidente de La Serena y me dijo que, por decisión unánime, iban a hacer esto. No sé qué decisión unánime habrá sido, no voy a ser yo quien diga quién es el mandamás de La Serena".

PURANOTICIA