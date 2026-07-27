Presidente de D. Limache respalda al entrenador Víctor Rivero pese a mala racha en la Liga de Primera

Tras la caída ante Colo-Colo, Deportes Limache sumó su quinta derrota consecutiva en la Liga de Primera y el director técnico Víctor Rivero, afrontó cuestionamientos a su continuidad, asegurando que dicha decisión dependía de su cuñado, el presidente del cuadro rojinegro, César Villegas.

Y el mandamás "cervecero" no tardó en responder y en conversación con el portal Bolavip, no dudó en respaldar al entrenador, quien lleva cuatro temporadas en la institución.

"Los cambios vendrán en los jugadores citados porque gracias a Dios hoy tenemos un plantel muy competitivo. Todos quieren ir citados y buscar su oportunidad de jugar y aportar para que nuestro club salga de esta mala racha", remarcó el dirigente.

Respecto al complejo presente del "Tomate Mecánico", el timonel limachino sostuvo que "queremos volver a los buenos resultados y estamos tranquilos porque tenemos un grupo de jugadores y un cuerpo técnico que se entrega al mil por ciento. He vivido en carne propia el dolor y la amargura cuando se pierde y no se dan los resultados".

En esa misma línea, el empresario aseveró que el éxito de los 'tomateros' "es creer en los procesos y darle siempre estabilidad al cuerpo técnico, sobre todo cuando los resultados no se dan. No somos los mejores cuando ganamos ni los peores cuando perdemos. Somos un club humilde y joven que está construyendo su historia".

Finalmente, Villegas envió un mensaje a la hinchada, apuntando que "espero que la gente que estuvo con nosotros, sobre todo el año pasado contra Unión Española, cuando sentimos que era una final para mantener la categoría, nos acompañe también ante Ñublense y en las ocho finales que nos quedan como local para lograr el gran objetivo de llevar a Deportes Limache a una copa internacional".

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