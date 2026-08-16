Deportes Concepción derrota a Cobresal en El Salvador y se aleja del descenso

Parece salido de un cuento, pero es verdad: Deportes Concepción está dejando atrás el nervio del descenso con una racha de triunfos que este domingo aumentó al imponerse 2-0 a Cobresal en El Salvador, equipo que sigue en la lucha por salir de las últimas posiciones de la Liga de Primera.

Los mineros acusaron -y con razón- injusticia en el resultado de 0-1 con en cual terminó el primer tiempo porque en ese período habían sido superiores a los penquistas tanto en el control del juego como en las oportunidades de gol.

Huelga decir que el DT de los sureños, Fernando Díaz, sacó antes de cumplirse el tiempo reglamentario al lateral izquierdo Dilan Varas simplemente porque no podía con la marca de Julián Brea quien era el que hacía surcos por el ala derecha de laofensiva de Cobresal.

Deportes Concepción, eso sí, aprovechó la única ocasión de gol cuando empezaban los descuentos tras un córner servido de Jorge Henríquez que en el centro del área agarró de primera el zaguero Norman Rodríguez para sobrepasar la débil resistencia del portero local, Matías Olguín.

Es justo decir, eso sí, que el cuadro penquista justificó plenamente su triunfo en los siguientes 45 minutos.

El DT Díaz detectó muy bien cómo reducir a los mejores exponentes rivales y, derechamente, hizo que su escuadra fuera ahora el que impusiera el ritmo del partido guiado por Mario Sandoval, dueño de una salida siempre rápida y frontal.

El 2-0 conseguido de nuevo en los descuentos -esta vez por Aldrix Jara- pareció justo para una escuadra que hace poco rezaba por no descender y que ahora hasta sueña con llegar a copas internacionales.

Cobresal (0)

Matías Olguín; Víctor Campos (Benjamín Valenzuela, 62’), José Tiznado, Christian Moreno, Antonio Castillo; Juan Fuentes, Felipe Villagrán (Bryan Carvallo, 62’); Julián Brea, César Yanis, Janpol Morales (Franco Frías, 62’); Steffan Pino. DT: Gustavo Huerta.

Deportes Concepción (2)

Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Dilan Varas (Cristian Riquelme, 36’); Yonathan Rodríguez, Mario Sandoval; Joaquín Montecinos (Misael Dávila, 56’), Jorge Henríquez (Fernando Romero, 56’), Ethan Espinoza (Aldrix Jara, 78’); Diego Acosta (Carlos Escobar, 46’). DT: Fernando Díaz.

Liga de Primera (Fecha 19).

Estadio: El Cobre.

Goles: Norman Rodríguez (DC, 45’) y Aldrix Jara (DC, 91’).

Árbitro: Mario Salvo.

PURANOTICIA