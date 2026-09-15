Presidente de D. Limache explica altercado y acusa agresión en derrota ante U. La Calera: "Celebraron de mala manera"

Al margen de lo deportivo, la victoria que cosechó Unión La Calera ante Deportes Limache estuvo marcada por un hecho que tuvo entre los involucrados a César Villegas, presidente del cuadro "cervecero".

En un video publicado en redes sociales, el dirigente reveló un tenso cruce con integrantes de la banca "cementera durante el compromiso, secuencia que no fue advertida durante la transmisión del duelo.

"Cuando Calera hace el gol en el minuto 15, el PF que estaba sentado al lado de nosotros, Mauricio Oróstica, celebra de mala manera tirándonos agua a nosotros, aparte del plantel que no estaba citado y del cuerpo técnico", partió señalando el timonel del elenco rojinegro.

El empresario afirmó que "yo estaba con mis hijos y le digo que está bien celebrar, más en la posición que ellos estaban después de 12 fechas ganando. Eso fue todo".

Pero el tema no quedó ahí. "Después se me acerca una persona que andaba con él, bien matonescamente me empuja y yo le digo que a mí no me puede estar empujando, no he hecho nada y el hálito de él se notaba que estaba pasadito", indicó el mandamás del conjunto "tomatero".

El directivo limachino sostuvo que a raíz de esta situación "decidimos irnos a una caseta donde parecíamos sardinas viendo el partido, pero estábamos más seguros y uno no busca eso en el estadio".

Por último, Villegas remarcó que "el año pasado conviví con el fantasma del descenso desde que comencé y lo entiendo, pero hay respeto, respeto a las personas de la misma institución del tipo este. Fue eso y nada más".

(Imagen archivo: Prensa Deportes Limache)

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