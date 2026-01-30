Presidente de D. Limache confirmó nuevo aforo para el partido ante Colo-Colo en Valparaíso

A menos de 24 horas del choque de este sábado entre Deportes Limache y Colo-Colo, programado para el mediodía en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el presidente del cuadro "cervecero", César Villegas, hizo un inesperado anuncio.

Por medio de un video compartido en las redes sociales del club, el dirigente reveló que la Delegación Presidencial de Valparaíso rechazó su propuesta para disputar el cotejo únicamente con abonados rojinegros.

"Nos rechazaron el aforo reducido. No se puede jugar con los 500 abonados que habíamos solicitado. Por lo que debemos jugar con ocho mil personas", precisó el mandamás del elenco tomatero.

El timonel limachino hizo un invitación a "todos los simpatizantes, aunque parezca un tongo, pero es lo que tenemos de las autoridades de Gobierno. Vamos a tener dos sectores, uno a diez mil pesos y otro a 20 mil. Entiendo que hay que armar un espectáculo en menos de 24 horas, pero es lo que tenemos".

En otro registro subido a su propia cuenta de Instagram, Villegas clarificó que solo podrán adquirir tickets los partidarios del "Tomate Mecánico" que estén inscritos en el Registro Nacional de Hinchas.

