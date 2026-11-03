Presidente de Cruzados respalda a Medel tras conflicto con Garnero: "Vamos a apoyarlo para resolver cualquier problema"

El triunfo sobre Universidad de Chile en el Claro Arena apaciguó algo el tenso ambiente que se vivía en Universidad Católica después de que la semana pasada se filtrara un conflicto entre Gary Medel y Daniel Garnero.

Es que en el conjunto de la franja continúan bajándole el perfil a la situación y ahora fue el turno del presidente de Cruzados, Matías Claro.

"Estos conflictos se dan muy comunmente en el fútbol. Es algo que estamos resolviendo internamente. A Gary lo queremos tal como es. Vamos a apoyarlo para resolver cualquier problema. No es un problema mayor. Vemos al equipo muy animado para estas últimas cuatro fechas, así que no veo que tengamos un problema mayor ahí", reconoció el timonel de la UC en el marco del GO Sports Summit en el Claro Arena.

Consultado por los polémicos gestos de Eduardo Vargas y Marcelo Morales contra la hinchada "cruzada" una vez terminado el clásico universitario, descartó denunciar a los jugadores azules: "Hay una parte de la idiosincrasia del fútbol. Nosotros no queremos entrar en ese juego. Sí hay que tener cuidado cuando los jugadores incitan al público, porque después se generan actos de violencia, que no es lo que queremos. Yo creo que el club de la Universidad de Chile y la ANFP tendrán que hacerse responsables de eso. Si al final hacen esos gestos, es porque lo estaban pasando mal después de haber perdido el partido".

Por último, sobre las próximas elecciones en la ANFP y el supuesto respaldo a la lista que encabeza Jorge Uauy, comentó: "Como Cruzados hasta ahora vamos a tomar la decisión al final, en el momento de la elección. Obviamente, que vaya un expresidente de Cruzados (Juan Tagle) es muy importante para nosotros, pero vamos a ver. Todavía nos falta conversar con la otra lista. Lo que sí esperamos es que se haga un proceso transparente, que se cumpla con todo el procedimiento y con la normativa de la ANFP".

"Obviamente tenemos una relación muy importante con la lista en la que va el expresidente de Católica, pero lo que sí tenemos claro, más allá de qué lista gane, es que si gana la lista A o la lista B, nosotros nos vamos a alinear detrás de esa lista, de manera de poder apoyarla en lo que sea mejor para el fútbol chileno", sentenció Claro.

PURANOTICIA