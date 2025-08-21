Presidente de Azul Azul actualizó sobre hinchas heridos de la U: "De milagro, no hay muertos"

Nueva actualización por parte de Universidad de Chile sobre los hinchas heridos tras los graves incidentes ocurridos en el cancelado partido ante Independiente de Avellaneda, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Este jueves el presidente de Azul Azul, Michael Clark, confirmó que solamente quedan cuatro fanáticos internados en el Hospital Fiorito de Avellaneda, mientras que el hincha que se encontraba en riesgo vital "ha evolucionado bien y ya está en contacto con su familia".

"Dentro de todo lo malo que ha sucedido, creo que hoy día tenemos una buena noticia. Ayer estuvimos aquí en la noche y había 12 personas en este hospital, y de esas 12 personas hoy día solo quedan cuatro", comenzó diciendo el timonel del conjunto estudiantil en un punto de prensa.

"Ocho de esas personas ya han sido dadas de alta y ya no están acá. De las cuatro personas que quedan, seguramente hoy día 2 también se van a dar de alta, por lo tanto, van a quedar solo 2 personas, que son las que ayer estaban más graves", añadió.

En cuanto al hincha que estaba en riesgo vital, Clark detalló: "Esa persona ya está sin riesgo de vida. Está más grave, pero ha ido evolucionando bien. Si es que todo sigue bien, y esperemos que sea así, la van a dar de alta la semana que viene. Creo que es una muy buena noticia para todos y debemos estar contentos que de las 12 personas que ayer había, van quedando solo cuatro internadas. Seguramente al final del día se van a quedar dos, así que es una buena noticia y se la queríamos compartir".

Por último, sostuvo que el seguidor que se encontraba con riesgo vital "ya está en contacto felizmente con su familia y con su padre. Estamos confiados y esperamos que siga avanzando bien, y que ojalá con el paso de los días ya se vayan todos para la casa y no quede nadie más en el hospital".

"De milagro, no hay muertos. Ya llegará el minuto para ver qué es lo que pasó y quiénes son los responsables de lo que sucedió ayer", complementó.

