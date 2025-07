Presidente de Audax explicó el fichaje de Eduardo Vargas y disparó contra la U por Matus

En la tarde noche del jueves Audax Italiano sorprendió a todo el mundo anunciando el fichaje del histórico delantero nacional Eduardo Vargas, quien durante semanas fue vinculado a Universidad de Chile aunque su retorno nunca se materializó.

En conversación con DSports Chile, el presidente del elenco de colonia, Gonzalo Cilley, explicó que "no teníamos una necesidad de salir a buscar sino de aprovechar una oportunidad de mejorar y nos encontramos con 'Edu' Vargas, que era alguien que al principio era un sueño para nosotros y después se nos hizo realidad".

El mandamás audino reconoció que económicamente no pueden competir con los tres grandes del fútbol chileno (Colo Colo, Universidad Católica y la U), pero aseguró que "lo que sí podemos dar es un lugar donde el jugador se sienta valorado, que sienta que le dan las herramientas para ser su mejor versión desde el cuerpo técnico, el staff técnico, la infraestructura del club, un montón de detalles que hacen al difícil trabajo de ser futbolista profesional".

Asimismo, el timonel de los itálicos reveló que el oriundo de Renca "quería reencontrarse con la alegría de jugar y nosotros sentimos que eso se lo podemos dar como ambiente, después, depende de cada jugador. Es una combinación del lugar, de lo que todos nosotros hacemos y lo que el jugador quiera hacer. Nosotros protegemos mucho a los jugadores, nos importa que den su mejor versión, los ayudamos mucho, somo un club alineado en eso. Y 'Leo' Valencia, que jugaron juntos, le dijo en sus palabras que todo esto es real".

Por otra parte, el dirigente se refirió a las tratativas entre el conjunto azul y la tienda floridana por el lateral izquierdo Esteban Matus, precisando que la U "se mostró interesada formalmente haciendo una propuesta completamente válida enviada por un representante del club, después de haber habido varias conversaciones por teléfono. Se llegó a una propuesta que como club recibimos y aceptamos, que luego se vuelca rápidamente a contratos, que la U organizó y llevó al jugador a una revisión médica que ellos hicieron".

En la misma línea, apuntó que "nos pidieron que no jugara en la primera fecha contra Universidad Católica por sino no hubiese podido ser transferido. Y después pasa que con distintas explicaciones que no son de la aceptación nuestra y creemos que son poco claras, terminan dilatando las firmas de los contratos".

Por último, Cilley aseguró que desde el Romántico Viajero les señalaron que "al no salir Matías Sepúlveda (pretendido por el Vitoria de Brasil) ellos no iban a contratar a Matus", dando a entender que el promisorio carrilero está a disposición del técnico Juan José Ribera y podría sumar minutos este fin de semana.

