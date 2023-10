Presidente Boric anuncia acciones por marginación del país como sede del Mundial 2030: "Con el nombre de Chile no se juega"

El presidente Gabriel Boric se comunicó desde Coquimbo, donde estaba reunido con autoridades regionales, con su par de Argentina, Alberto Fernández, con el objetivo de tener más antecedentes acerca de la decisión de la FIFA, de excluir a Chile de ser sede para el Mundial de 2030.

Al respecto, el Mandatario señaló que “esto no es una decisión que sea en la que el Gobierno haya pecado en algún tipo de negligencia. Es una decisión propia de la FIFA. Lo conversé con los presidentes de Argentina y Paraguay y ellos se enteraron cuando esta decisión se hizo pública”.

“Lamento que haya instituciones que funcionen de manera poco seria y sorpresiva y por supuesto, vamos a hacer valer todos los derechos que le correspondan a Chile, porque con la integridad nacional y con el nombre de Chile no se juega”, concluyó.

Por su parte, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, calificó la marginación como "una mala noticia para nuestro país, para nuestro Gobierno y para para la gente que tenía puesto el sueño conjunto de que Sudamérica fuera sede de un Mundial".

Añadió que "esta postulación que se acordó entre cuatro países y que llegó a la conformación de la Corporación Juntos 2030, tenía la idea de que Sudamérica fuera sede del próximo Mundial. Y eso, lamentablemente, hoy día no va a ser posible".

Agregó que "las sedes están en España, Portugal y Marruecos y, además, Chile no está presente. Y es algo que obviamente nosotros no logramos entender por qué las razones, no se ha mencionado, no se mencionó".

"Entendemos la autonomía de la FIFA, de su estatuto, de sus procedimientos, pero lo cierto es que nosotros levantamos una candidatura y estábamos esperando la apertura del proceso de postulación que era para el próximo año, para el primer semestre del próximo año. Y aquí hubo obviamente un cambio en el formato de la postulación. Y eso es una realidad. Nosotros levantamos la candidatura, nos estamos preparando hace más de un año", concluyó.

