FIFA excluyó a Chile de la organización del Mundial 2030: Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes inaugurales

Duro golpe para Chile de cara al Mundial 2030. Es que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domíguez, anunció que los partidos inaugurales de la cita planetaria a la que postula Sudamérica, no figura nuestro país.

El timonel del organismo expresó en su cuenta de Twitter: "Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales!".

El mandamás del ente rector no mencionó a Chile, que figuraba como el cuarto país de esta región entre los organizadores del evento.

"Esto se acaba de confirmar en el consejo de la FIFA", señaló más tarde Domínguez.

En tanto, desde la AFA también lo confirmaron: "Argentina jugará de local el primer partido de la fase de grupos del #2030 en su casa y con su gente".

También, en Argentina aseguraron que la idea de la FIFA es que los partidos inaugurales del Mundial 2030 se jueguen en este continente y el resto de los partidos se disputen en Europa, en España y Portugal, y que se sume Marruecos.

"El Mundial 2030 se inaugurará en Argentina, Uruguay y Paraguay pero se disputará en Europa. El resto del torneo se jugaría en España y Portugal, que pugnaban por ser sedes", sostuvo el diario El Clarín.

Minutos más tarde, Domínguez en una conferencia de prensa, explicó las razones.

"Vamos a anunciar algo que se acaba de confirmar en el Consejo de la FIFA. Es un momento histórico. Quiero comenzar recordando a Héctor Rivadavia Gómez y a todos los pioneros de esta Confederación. Quiero felicitar a los presentes miembros de la Conmebol y miembros del consejo de la FIFA por este excelente trabajo y esta gestión que se vino haciendo hace mucho tiempo. Hubo pioneros que también creyeron y tal vez hoy no están", comenzó diciendo.

"Además, un Mundial de 100 años no debía no recordar ni estar a la altura de la circunstancia y así lo entendió el pleno de la FIFA. Quiero agradecer al presidente de la FIFA y a todo el consejo que hizo posible unir tres continentes para celebrar el centenario del deporte más lindo que tiene el mundo. El fútbol une tres continentes, une seis países. Estamos sumamente felices. Hay muchos motivos para festejar, para celebrar y reconocer a quienes hicieron posible esta propuesta que hicimos y que se tuvo en cuenta. El centenario comienza aquí en el estadio Centenario", agregó.

"Va a haber un tiempo anterior al partido, donde vamos a estar festejando el aniversario tanto en Uruguay como en Argentina como en Paraguay. Son tres inauguraciones que se van a hacer en estos países y también todos los festejos previos. Todos los detalles los va a dar FIFA. Es un hecho histórico y Conmebol está feliz", sostuvo.

Sobre la ausencia de Chile, el presidente de Conmebol apuntó que “en realidad originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes”.

Cabe señalar que Robert Harrison, miembro del Consejo Conmebol, aclaró que tras los duelos en Sudamérica, el evento se desarrollará en España, Portugal y Marruecos.

(Imagen: Getty Images)

