Presentan querella en contra de Michael Clark y ejecutivos de Sartor por presunto fraude

Al irregular presente de Universidad de Chile en la actual temporada y las dificultades para concretar el fichaje de un tercer futbolista en la actual ventana de pases, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, sumó un nuevo problema. Esta vez, eso sí, fuera de lo deportivo.

Es que de acuerdo con La Tercera, su nombre aparece junto al de otros ejecutivos del Grupo Sartor en una querella presentada por la familia Diéguez, ex dueña de la empresa sanitaria Disal, por un presunto fraude que asciende a más de $4.286 millones de pesos.

Además de Clark, también está entre los acusados Óscar Ebel, controlador de Azul Azul a través del FIP Tactical Sport; Pedro Pablo Larraín, presidente de Sartor Administradora General de Fondos (AGF) e Inversiones Sartor; Rodrigo Bustamante, director de ambas firmas; y otros tres personeros.

La acción judicial apunta a otros posibles delitos como administración desleal, negociación incompatible e infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas.

Por su parte, Jaime Winter, abogado de Sartor AGF aseguró al citado medio que "está demostrado que hasta la intervención ilegal de la CMF, Sartor siempre cumplió en forma y tiempo con sus clientes. Este tipo de acciones son una forma lamentable de acercarse a resolver temas civiles a través de acciones penales que buscan el oportunismo",

