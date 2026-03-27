Preocupación en Las Condes por partido entre Universidad Católica y Boca Juniors

Mientras Universidad Católica se prepara para su debut en la Copa Libertadores frente a Boca Juniors, desde la municipalidad de Las Condes surgieron preocupaciones en torno al evento. La alcaldesa Catalina San Martín expresó inquietud por la posible llegada de hinchas visitantes al Claro Arena, poniendo énfasis en la seguridad del sector y la tranquilidad de los residentes cercanos.

La autoridad comunal advirtió que se trata de un partido de alta convocatoria, lo que podría afectar el normal funcionamiento del barrio. En particular, mencionó la presencia de centros de salud con pacientes en condiciones delicadas y las complicaciones que podrían generarse por el uso de estacionamientos en la vía pública.

Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, señaló que la alcaldesa ha planteado dificultades para realizar el encuentro bajo condiciones habituales. En ese contexto, indicó que se ha solicitado catalogar el partido como de alto riesgo, lo que permitiría restringir la asistencia de hinchas del equipo visitante.

Asimismo, la autoridad explicó que se evaluarán las medidas necesarias para asegurar que el encuentro se desarrolle como un evento deportivo seguro, evitando situaciones que puedan poner en riesgo a vecinos, asistentes o a la infraestructura pública y privada del sector.

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