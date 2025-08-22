Preocupación en la Roja: Paulo Díaz salió lesionado en avance de River Plate y encendió alarmas

Jornada agridulce para Paulo Díaz el jueves en River Plate. Es que si bien el cuadro "millonario" avanzó a los cuartos de final de Copa Libertadores, tras eliminar por lanzamientos penales (3-1) a Libertad de Paraguay, el defensa chileno salió lesionado en el Monumental de Núñez.

El zaguero nacional arrancó como titular en el conjunto argentino y disputó todo el primer tiempo, aunque desde un inicio presentó molestias físicas.

Por eso, en el entretiempo el técnico Marcelo Gallardo decidió reemplazarlo y encendió las alarmas en la Selección chilena de cara a la última fecha doble de las Clasificatorias.

Esto porque a pesar de que el técnico interino de la Roja, Nicolás Córdova, confirmó que para los duelos ante Brasil y Uruguay utilizará jugadores para proyectar de cara al proceso del Mundial 2030, Díaz asoma como uno que podría estar presente para aportar experiencia.

De todas formas, habrá que esperar la información oficial desde River Plate para conocer la magnitud de la lesión del zaguero nacional.

