Prensa peruana calienta el Clásico del Pacífico afirmando que Chile "quiere arrasar" con su selección

La Selección chilena disputará este viernes un amistoso frente a Perú en el estadio bicentenario de La Florida, en el marco de la fecha FIFA de octubre y para ir preparando el próximo proceso mundialista.

El duelo no ha entusiasmado mucho en nuestro país, pero en suelo incaico se encargaron de prender el cotejo. En ese sentido, Bolavip sostuvo que Chile quiere "arrasar" con el conjunto del Rímac.

"El once de miedo con el que Chile quiere arrasar hoy a Perú en Santiago", tituló el citado medio.

Luego, añadió que "el técnico interino Sebastián Miranda, que está en reemplazo de Nicolás Córdova (entrenador de la Sub-20 de Chile), vio conveniente colocar de titulares a jugadores trascendentales como Fabián Hormazábal y Guillermo Maripán".

Consignar que el partido amistoso entre Chile y Perú está programado para disputarse a las 20:00 horas de este viernes en el reducto de La Florida.

PURANOTICIA