Prensa mexicana tras derrota de la Roja Sub 20: "¡Un paseo! Este Chile no pica"

La Selección chilena Sub 20 dijo adiós al Mundial de la categoría que se disputa en el país. La Roja de Nicolás Córdova fue goleada por 4-1 frente a México en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso y quedó eliminada en los octavos de final de la cita planetaria.

La contundente victoria fue celebrada con todo por la prensa azteca, que aprovechó de tomarse revancha por la humillante goleada por 7-0 que sufrió la Tri en la Copa América Centenario de 2016.

En ese sentido, BolaVip México sostuvo: "La selección mexicana aplastó a Chile y lo goleó por 4-1 en Valparaíso. El Tri jugó un partido espectacular, le ganó bien a Chile y avanzó de ronda en el torneo".

En tanto, Mediotiempo sostuvo que fue "¡un paseo! México gana gusta golea y está en cuartos de final". Además, agregó que su selección "avanzó a cuartos de final tras superar con categoría a Chile. Los Guerreros Aztecas se impusieron gracias a los goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos".

Por su lado, TUDN tituló "¡golpe de autoridad! Mora abre el camino a México a cuartos de final". Luego, añadió que "la selección mexicana sub 20 avanza a la siguiente ronda tras goleada ante la escuadra anfitriona. (…) El anfitrión ha dicho adiós a su certamen. La superioridad del Tri sub 20 fue enorme en la primera parte".

A su vez, Record escribió con ironía: "Ese chile no pica. México clasifica a cuartos de final del Mundial Sub 20 tras golear al anfitrión. El equipo mexicano no tuvo piedad de los chilenos en Valparaíso para clasificar a la siguiente ronda". En tanto, ESPN México tituló que "México resuelve la aduana de Chile con goleada".

Por último, El Universal resaltó que "México golea y elimina a Chile para avanzar a cuartos de final del Mundial sub 20. Ahora, los jóvenes fantásticos esperan por Argentina o Nigeria, posibles rivales en cuartos de final. El mejor partido de la selección mexicana sub 20 llegó en el mejor momento. El Tri ganó, gustó y goleó para avanzar a cuartos de final de la Copa del Mundo de la categoría tras vencer a Chile (1-4)".

Además, complementó que "si las categorías menores son un reflejo de las mayores, Chile comprobó por qué La Roja vive una crisis que afecta a todas sus divisiones y el Tri, con una camada de futbolistas que destacan por su talento y mentalidad, representó el deseo de trascender en el torneo de naciones más importante".

