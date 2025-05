Prensa italiana destaca a Alexis Sánchez y espera que cierre de la mejor forma su etapa en el Udinese

Tras siete partidos sin conocer el triunfo, el Udinese volvió a las victorias por la Serie A italiana, luego de derrotar al Cagliari por 2-1 como visita, en un duelo donde Alexis Sánchez disputó los últimos doce minutos.



A pesar del poco tiempo en que el delantero chileno estuvo en el campo, la prensa italiana destacó el nivel exhibido en el conjunto de Friuli.



En ese sentido, el sitio partidario Tutto Udinese resaltó el ingreso del goleador histórico de la Roja y publicó: "Habría sido maravilloso volver a empezar con otro gol. Eso no quiere decir que no pueda suceder en los últimos tres partidos. Incluso el Niño, después de un año muy convulso, merece cerrar de la forma adecuada y por qué no, iniciar una historia muy diferente a las que hemos contado hasta ahora".



Eso sí, el citado medio aseguró que es complicado que el tocopillano continúe en el club de cara a la próxima temporada, por lo que espera que su etapa en el elenco bianconero termine de la mejor manera: "Vuelve el Udinese. Quizás no en todo su potencial, pero lo suficiente como para encontrar de nuevo su espíritu, su juego y su identidad. Ahora falta cerrar adecuadamente, dar sentido a todo lo hecho".



Alexis buscará sumar más minutos en el equipo de Friuli el domingo 1 de mayo cuando reciba al Monza en el Bluenergy Stadium, por la antepenúltima jornada de la Serie A.

