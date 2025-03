Prensa italiana asegura que Udinese estaría buscando anticipar salida de Alexis Sánchez

Las críticas al rendimiento del delantero chileno Alexis Sánchez han sido fuertes este año y se incrementaron aún más tras la participación del tocopillano en la derrota de Udinese del sábado ante Hellas Verona por 1-0.

Su propio entrenador, Kosta Runjaic, quien lo reemplazó en el entretiempo, fue lapidario al dar a conocer las razones de esta decisión.

“Sánchez jugó mal en la primera mitad. Queríamos más presencia física en el campo, queríamos sumar kilómetros en el mediocampo (...) Desgraciadamente no funcionó, no por las sustituciones sino porque el Verona marcó un golazo de tiro libre”, expresó el DT.

La prensa, en tanto, fue drástica con el actuar del chileno e incluso el sitio partidario Mondo Udinese anticipó un negro futuro para Sánchez en el club.

Según el medio citado, el tocopillano sería rebajado de ser la tercera opción en ofensiva -tras los titulares -Florian Thauvin y Lorenzo Lucca- a ser la cuarta carta, incluso superado por Keinan Davis y casi al nivel de su compatriota Damián Pizarro que ni siquiera ha debutado en la liga.

No es todo. Mondo Udinese escribió que en la plana mayor de Udinese no están para nada contentos con Alexis. Tanto así que buscarían cambiar las condiciones del contrato y bajarle el sueldo de estrella que tiene, si es que quiere seguir el año que le queda de vínculo, o si no, están abiertos a dejarlo ir.



Con toda esa carga de críticas y rumores, Alexis Sánchez se integrará en las próximas horas a la selección nacional que jugará la doble fecha eliminatoria ante Paraguay y Ecuador.

PURANOTICIA