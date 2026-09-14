Prensa internacional apunta al error de Vozinha en su primer gol recibido con Colo-Colo

Hasta que Vozinha recibió su primer gol como arquero de Colo-Colo y desde su llegada al fútbol chileno. El portero caboverdiano, una de las figuras del Mundial 2026, fue titular en el empate 1-1 del Cacique ante Deportes Concepción en el estadio Monumental.

El guardameta africano, que había mantenido su arco invicto desde su arribo al conjunto albo, quedó bajo cuestionamiento por su responsabilidad en el tanto de los penquistas. Vozinha salió tarde a cortar un tiro de esquina y falló en su intento por despejar el balón, situación que terminó facilitando la apertura de la cuenta.

El error del arquero no pasó inadvertido y generó repercusión en la prensa internacional, especialmente considerando que la semana pasada fue incluido entre los nominados al Balón de Oro.

En Argentina, el diario Olé destacó el término del invicto del caboverdiano y apuntó directamente a su responsabilidad en la jugada.

"Y un día a Vozinha se le acabó el invicto en Colo-Colo. Lo que nunca pensó el arquero nacido en Cabo Verde es que sería por un error propio, para el 0-1 ante Deportes Concepción, en el torneo chileno. Por suerte para él, su equipo igualó 1-1".

En Brasil, CNN Brasil también hizo eco del error cometido por el portero, aunque recordó sus buenas actuaciones anteriores con el conjunto albo.

"Vozinha comete un error y sufre su primer gol con Colo-Colo. El portero, una figura destacada de Cabo Verde en el Mundial, se mantuvo invicto en sus partidos anteriores con el equipo chileno".

Por su parte, UOL puso el foco en el contraste entre la repercusión internacional que ha alcanzado Vozinha y sus recientes dificultades bajo los tres palos.

"El portero ha vuelto a ser noticia en el mundo del fútbol, pero no por atajadas importantes como las que realizó en el Mundial. En los últimos días, el caboverdiano ha cometido errores, encajó su primer gol jugando para el Colo-Colo , y todo esto mientras su contrato está a punto de expirar".

Finalmente, el medio colombiano El Tiempo también destacó la jugada y la viralización del error en redes sociales.

"Vozinha comete increíble error y pierde su invicto en Colo-Colo: video de su falla recorre las redes sociales".

De esta manera, Vozinha sufrió su primer gol con Colo Colo y puso fin a su invicto, en un partido que terminó con igualdad 1-1 y que además generó una inesperada repercusión internacional por el error del guardameta.

PURANOTICIA