Prensa inglesa y arribo de Osorio a la Premier: "El próximo Alexis Sánchez"

Darío Osorio cumplirá uno de sus grandes sueños: jugar en la Premier League. A pocas horas del cierre del mercado de fichajes del fútbol europeo, el delantero chileno selló su salida del FC Midtjylland de Dinamarca para convertirse en nuevo jugador del Crystal Palace de Inglaterra.

La llegada del atacante nacional al conjunto del sur de Londres ha generado expectación en la prensa británica, que destacó el movimiento en las últimas horas del mercado.

El medio Sky Sports incluyó a Osorio entre los fichajes concretados a última hora y consignó: "Darío Osorio – de FC Midtjylland a Crystal Palace, préstamo".

En tanto, The Telegraph sostuvo que "Crystal Palace se inclinó por Quinten Timber, procedente del Marsella, después de analizar a varios otros mediocampistas, además del extremo Darío Osorio, del Midtjylland".

Por su parte, el medio partidario We Are Palace informó que "Crystal Palace cierra un acuerdo de £24,7 millones por Osorio tras el rechazo de Malick Fofana".

La publicación también destacó al atacante chileno con la interrogante: "¿Quién es Darío Osorio? Crystal Palace se suma en la carrera de £13 millones por 'el próximo Alexis Sánchez'".

Finalmente, el portal partidario The Holmesdale resaltó que el "Palace ficha al extremo chileno Darío Osorio procedente del Midtjylland" y calificó al futbolista como "el muy valorado internacional chileno".

De esta manera, Osorio da el salto desde el fútbol danés a una de las ligas más importantes del mundo, en un movimiento que lo llevará a competir en la Premier League inglesa y que también ha despertado la atención de los medios deportivos británicos.

(IMAGEN DE @CPFC)

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