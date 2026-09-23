DT de Audax Italiano defiende a Damián Pizarro tras pifias en duelo ante Colo-Colo: "Jugó con valor y tuvo oportunidades"

Damián Pizarro tuvo su reencuentro con Colo-Colo, cuadro en el que se formó y estuvo antes de partir al fútbol extranjero. El ahora delantero de Audax Italiano fue titular en el empate sin goles ante el "Cacique" en el Estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de Copa Chile.

Eso sí, el joven ariete tuvo un discreto desempeño. De hecho, perdió un mano a mano contra Arturo Vidal y fue reemplazado a los 72 minutos bajo un mar de pifias de los hinchas de su equipo.

Sin embargo, el técnico del conjunto itálico, Patricio Graff, salió a defender al atacante apuntando a la poca continuidad que arrastraba.

"Damián tuvo un trabajo muy arduo, muy difícil, por momentos estaba solo contra los tres centrales de Colo-Colo. Él no venía compitiendo tan seguido y se hace muy complejo cuando uno pierde esa actividad del fin de semana", comenzó diciendo el DT argentino.

"No solamente hizo un trabajo con la pelota, sino también con la presión. Presionó bien, luchó, trabajó de espalda, jugó con valor y tuvo oportunidades. Quedé contento por los minutos que jugó", añadió.

Consignar que Audax Italiano y Colo-Colo se volverán a ver las caras a las 20:00 horas de este viernes nuevamente en el reducto de Ñuñoa, por la vuelta de los octavos de final de Copa Chile.

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