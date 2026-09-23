La Roja femenina dejó escapar el oro y cayó por penales ante Venezuela en los Juegos Suramericanos

La Selección chilena femenina se durmió en el epílogo del cotejo y sufrió el empate de una Venezuela que se terminó imponiendo en penales por 4-2, quedándose con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina.

Criollas y llaneras animaron un entretenido encuentro desde el primer tiempo, el cual estuvo marcado por grandes ocasiones de peligro que ninguno de los dos equipos fue capaz de capitalizar.

No obstante, el compromiso tuvo un giro en el arranque del complemento. Vaitiare Pardo realizó una gran acción individual, ingresó al área y envió un centro por bajo que Antonella Martínez solo tuvo que empujarlo para transformarlo en gol (49').

Desde ese momento, las dirigidas por Luis Mena no solo administraron la ventaja sino que además estuvieron cerca de haber ampliado las cifras (52', 60' y 74') ante un cuadro venezolano muy deslucido.

Todo parecía encaminado para la consagración del Equipo de Todos, pero en el último minuto de tiempo reglamentario la "Vinotinto" se encontró con un penal que Karla Alfonzo se encargó de cambiar por gol (90+1').

Con el resultado igualado, el oro tuvo que definirse desde la vía de los doce pasos, instancia donde Martínez y Pardo erraron sus remates y le entregaron el triunfo en bandeja a Venezuela, que revalidó el primer puesto de Asunción 2022 con un 4-2 en el desempate.

(Imagen: @Laroja)

PURANOTICIA