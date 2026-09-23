Gago desdramatiza las bajas de la U para el partido contra Everton por Copa Chile: "Tenemos varias alternativas"

Universidad de Chile se alista para visitar este jueves a Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

En la conferencia de prensa de este miércoles, el técnico del cuadro azul, Fernando Gago, anticipó el duelo contra los "ruleteros".

"Es una serie de 180 minutos, tenemos que entenderlo así. Hay que pensar el partido con un equipo que está bien trabajado, intentaremos llevarlos al partido más cómodo para nosotros, sabiendo que definimos de local y que eso da cierta ventaja", expresó el DT argentino.

Sobre la serie de bajas que tendrá ante el conjunto "Oro y Cielo", entre los seleccionados Agustín Arce, Marcelo Morales y Bianneider Tamayo, además de los lesionados Lucas Barrera y Elías Rojas, y la gastroenteritis de última hora de Igor Lichnovsky, el estratego se mostró optimista.

"Tenemos varias alternativas para afrontar el partido de la mejor manera, los jugadores están en buen nivel y vamos a tener una buena serie", destacó el trasandino.

En cuanto a la opción de incluir a Marcelo Díaz como titular, sostuvo: "El segundo tiempo de Marcelo el otro día fue muy bueno, entonces te da muchas más alternativas y posibilidades de armar equipos. Es una complicación buena para el entrenador para ver quién está mejor".

Por último, sobre la presión de tener que ganar el título de la Copa Chile, Gago comentó: "La responsabilidad la tenemos y trataremos de ganar todos los partidos. Todos lo quieren hacer, estamos en una institución muy grande y que quiere pelear los titulos. Cada partido hay que tomarlo como una final, así lo merece la institución".

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