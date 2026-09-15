Prensa española se rinde ante Pellegrini tras igualar el mejor arranque histórico del Betis

Manuel Pellegrini y el Real Betis ratificaron su gran inicio de temporada en La Liga española. El cuadro verdiblanco venció este lunes por 2-1 al Villarreal como visitante y se instaló en el tercer lugar de la tabla de posiciones, igualando además su mejor arranque histórico, con cinco triunfos en sus primeros seis partidos.

Tras la importante victoria conseguida en el Estadio de La Cerámica, la siempre exigente prensa española destacó el trabajo del técnico chileno al mando del conjunto andaluz, especialmente por su capacidad para mantener al equipo competitivo y sacar adelante un partido que comenzó cuesta arriba.

Por ejemplo, Estadio Deportivo calificó con nota 8 a Manuel Pellegrini y valoró sus decisiones durante el encuentro. El medio publicó: "Dio descanso a Antony, para lo que tuvo que cambiar de banda a Riquelme. Apostó por el intercambio de golpes y salió ganando al descanso, porque su equipo está más cómodo yendo al contragolpe que manejando la iniciativa. Está dosificando con acierto a Isco y esperó el momento justo para hacer redebutar a Dani Ceballos".

En tanto, El Desmarque calificó el triunfo como "otro revés para los detractores de Manuel Pellegrini". Luego, sostuvo: "El fútbol es un juego simple para personas inteligentes, por eso tipos como Manuel Pellegrini atesoran tantos éxitos en este deporte. Un entrenador cuya trayectoria se ha ganado él solo, sin la ayuda de nadie, sobreponiéndose a las dudas y las críticas, sin más argumentos que el trabajo y el tiempo, que a menudo pone las cosas en su lugar".

Además, añadió: "Un entrenador que ha conseguido el respeto de todos y cuyos números le convierten, sin lugar a dudas, en el mejor entrenador de la historia del Real Betis, por más incertidumbre que puntualmente emerja sobre su figura. Y es que de nuevo los resultados le dan la razón".

Por su parte, El Diario de Sevilla tituló que el "Betis da una lección de grandeza" ante el Villarreal y posteriormente destacó la capacidad del equipo para sobreponerse al escenario adverso. El medio comentó: "Puro rock and roll en Villarreal y triunfo de mucho valor del Real Betis Balompié. Los verdiblancos fueron capaces de adaptarse a las circunstancias para remontar el gol inicial de Gerard Moreno y para golpear después a un adversario que está teóricamente en su Liga, pero que fue tremendamente inferior a la escuadra de Manuel Pellegrini".

A su vez, Marca resaltó el dominio ofensivo del equipo dirigido por Pellegrini y tituló: "Un Betis exuberante". El periódico señaló: "Un Betis exuberante, que remató más de 20 veces y perdonó lo que podría haber sido una goleada de escándalo, se ha llevado los tres puntos de su visita al Estadio de La Cerámica. Los de Pellegrini, que se pusieron por debajo en el marcador poco antes de la media hora, remontaron en dos zarpazos antes del descanso y en la segunda mitad perdonaron una infinidad de ocasiones ante un Gulácsi que evitó el bochorno, pero no pudo evitar que los verdiblancos hurgaran en la herida de un proyecto, el de Iñigo Pérez, que ha comenzado torcido".

De esta manera, Pellegrini vuelve a recibir elogios de la prensa española luego de un inicio de temporada en el que el Betis se mantiene entre los protagonistas de La Liga. Con cinco victorias en seis fechas y el tercer puesto en la clasificación, el conjunto verdiblanco confirma sus credenciales y vuelve a poner en valor la vigencia del trabajo del entrenador chileno.

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