Ortiz valora respaldo de Alexis para llegar a la Roja y admite que "a todo técnico le gustaría dirigir a una selección"

Colo-Colo se alista para recibir este martes a Deportes Puerto Montt en el estadio Monumental, donde buscará sellar la llave de los cuartos de final de la Copa Chile tras el triunfo por 1-0 en la ida disputada la semana pasada en el Chinquihue.

Y este lunes, el técnico Fernando Ortiz anticipó la revancha ante el conjunto albiverde.

"En mi cabeza tengo la idea de ser un poco más ofensivo esta vez. Si bien vamos a encontrar a un equipo con chances aún, pero pondré siempre al mejor equipo. Es un partido importante en casa", expresó el DT argentino de los albos.

Además, el estratego trasandino fue consultado por el respaldo que recibió de parte de Alexis Sánchez sobre su posible llegada a la banca de la Selección chilena, ante su destacada temporada con el elenco de Macul.

"No vi el comentario, me lo mencionaron, pero me da vergüenza que un jugador de la dimensión de Alexis haya comentado. Me pone muy feliz", sostuvo el "Tano".

Respecto a la chance de convertirse en el nuevo DT de la Roja, admitió: "A todo técnico le gustaría dirigir a una selección. Es una seducción muy importante para la carrera de un entrenador, pero no sale de mi cabeza el día de mañana. Yo mañana tengo que sacar adelante el partido contra Puerto Montt, que es el partido más importante que tenemos por delante, pero también soy sincero a tu pregunta con respecto a eso".

En cuanto a un eventual regreso de Alexis Sánchez a Colo-Colo, comentó: "Son dos cosas diferentes. Una cosa es que opine de un jugador de la trayectoria de Alexis sobre un comentario que hizo y otra cosa es lo que él quiere provocar, que no creo que sea en ese sentido. No puedo dar más referencias a una opinión si no lo conozco. Es algo que sucedió, di mi opinión y si él pretende regresar, que aún no hay nada, se verá en su momento".

Por último, Ortiz abordó las declaraciones de Nicolás Córdova sobre Leandro Hernández tras la derrota de la Roja ante Estados Unidos, donde el adiestrador del combinado nacional afirmó que el nivel del delantero albo le "alcanza para jugar en la liga chilena", pero no para desafíos internacionales.

"Me conocen y saben que voy a ser sincero con lo que trato de responder en cada pregunta. Yo creo que mañana tenemos un partido importante en casa. Hablar con respecto a lo que sucedió... No es el momento ni soy la persona adecuada para hablar de ese tema. Respeto a Nicolás y a todos los entrenadores en sus correspondientes equipos y selecciones. Tengo mi opinión, obviamente me la guardo, pero lo más importante es el día de mañana", concluyó Ortiz.

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